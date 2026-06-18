В Балашихе обустроят общежитие для сотрудников МБУ «Благоустройство»

Решение об обустройстве ведомственного общежития для работников МБУ «Благоустройство-Балашиха» приняли 17 июня на круглом столе по вопросам ЖКХ в Балашихе. Инициатива вошла в перечень наказов для новой Народной программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники круглого стола обсудили проблему размещения рабочих кадров и внесли предложения в формируемую Народную программу. Одним из ключевых решений стало создание общежития для водителей, дворников и механизаторов предприятия.

«Сегодня мы затронули тему проблемы размещения рабочих кадров. В связи с этим был принят наказ по обустройству общежития в городском округе для водителей, дворников и механизаторов, работающих на нашем предприятии», — сообщил директор МБУ «Благоустройство-Балашиха» Денис Воловников.

За последние пять лет парк техники учреждения увеличился с 84 до 170 единиц, а штат — с 582 до 995 сотрудников. Организация обслуживает 105 дворов и 144 общественных пространства, более 1 тыс. детских и спортивных площадок, а также 80 контейнерных площадок.

«Благодарю всех участников за активную позицию, профессиональный подход и неравнодушие к развитию нашего города. Именно такой открытый диалог позволяет принимать решения, которые действительно важны для жителей», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

В 2021 году в Балашихе собрали более 70 тыс. наказов, почти все они реализованы. Сейчас партия формирует новую Народную программу. Предложения принимают на сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии +7 (800) 200-89-50, в местных общественных приемных и на программных мастерских.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.