В Балашихе обсудили развитие проектов по подготовке кадров для предприятий округа

Новые подходы к поиску и подготовке кадров для предприятий Балашихи обсудили в Общественной палате города. В мероприятии приняли участие заместитель главы города Ирина Шведова, начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи Ольга Егерева, замначальника управления по образованию Татьяна Беззубова, председатель Общественной палаты Елена Жарова, а также представители организаций и образовательных учреждений города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Балашихе с 2019 года активно ведется работа по подготовке кадров при участии администрации города, бизнеса и учебных заведений. Городские предприятия в сотрудничестве с учебными заведениями принимают на преддипломную практику студентов с последующим трудоустройством, инвестируют в материальную базу подмосковного колледжа «Энергия». Сегодня более 400 студентов прошли обучение, половина из них осталась работать на предприятиях.

В прошлом году администрацией города был запущен масштабный проект «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», в рамках которых бизнесмены и представители крупных промышленных компаний рассказывают школьникам о своем профессиональном пути, своих «историях успеха». Помимо встреч проводятся экскурсии на производства, турниры по настольной игре «Ситиполия. Большая Балашиха», встречи с родителями учащихся 8-11 классов.

В 2025 году в рамках проекта будут проводиться профориентационные тесты школьников, родительские собрания, мастер-классы на предприятиях и различные тренинги.

«Подготовка кадров жизненно необходима для города. Предприятия Балашихи заинтересованы в сотрудничестве с учебными заведения города. Это поможет обеспечить специалистами сферы, в которых наблюдается острый дефицит кадров. Сегодня мы обсудили, как привлечь молодежь к работе в Балашихе. В этот проект уже вовлечено много организаций малого и крупного бизнеса. Планируем организовывать экскурсии на предприятия для школьников, чтобы они увидели производственный процесс изнутри. Убедились, что на предприятиях Балашихи давно уже создаются комфортные условия для работы сотрудников: чистые цеха с современным оборудованием, комнаты отдыха, благоустроенная территория», — сказала Ольга Егерева.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом авиационной корпорации «Рубин» Олег Иванов поделился опытом компании в подготовке кадров. Также на встрече обсудили развитие сотрудничества с высшими учебными заведениями в подготовке инженеров для «Рубина». Уже в феврале 2025 года ожидается первый выпуск учебного центра «Рубин».

«В конце 2024 года наш учебный центр получил лицензию на право дополнительного профессионального образования. Таким образом мы имеем право готовить рабочие кадры и выдавать свидетельство установленного образца по тем профессиям, которые мы считаем приоритетными и дефицитными для нашего предприятия. В настоящее время, например, мы готовим токарей-универсалов, контролёров качества, слесарей механосборочных работ, слесарей по ремонту оборудования. Это дефицитные специальности для предприятия машиностроения. Любой желающий, на самом деле, может пройти в этом учебном центре подготовку, получая стипендию, и, сдав соответствующий квалификационный экзамен, может стать нашим сотрудником с достойной зарплатой и карьерными перспективами. Вот для этого этот учебный центр у нас развивается», — отметил Олег Иванов.

В 2025 году в Балашихе планируется провести 18 уроков, 12 экскурсий и привлечь к сотрудничеству более 30 предпринимателей. Также планируется развивать партнерство между предприятиями и образовательными учреждениями, увеличивать количество студентов на практике и создать Центр начальной инженерной подготовки кадров при МГТУ имени Н. Э. Баумана в Балашихе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.