сегодня в 17:12

В Балашихе обсудили развитие колледжа «Энергия» на заседании комиссии по образованию

Заседание комиссии по образованию прошло в Общественной палате Балашихи, где обсудили сотрудничество с колледжем «Энергия» и развитие образовательных программ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Общественной палате Балашихи состоялось заседание комиссии по образованию. В мероприятии приняли участие председатель совета депутатов Геннадий Попов, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, представители образовательных учреждений и колледжа «Энергия».

Главной темой встречи стало сотрудничество между Общественной палатой и колледжем. Председатель комиссии по образованию, директор Балашихинского лицея Дмитрий Белоусов отметил, что участники познакомились с опытом работы колледжа и обсудили вопросы его развития.

В ходе заседания представители колледжа рассказали о направлениях подготовки и особенностях обучения студентов. Елена Жарова подчеркнула, что выпускники колледжа успешно трудоустраиваются на предприятиях Балашихи, и город гордится их достижениями.

В завершение заседания коллектив Общественной палаты был внесен на Доску почета городского округа, участникам вручили соответствующие сертификаты.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.