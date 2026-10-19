В Балашихе обсудили развитие дополнительного образования детей

Семинар-совещание по развитию дополнительного образования детей прошел 16 октября в школе №5 в Балашихе. Участники обсудили включение частных организаций в региональную систему и повышение доступности занятий, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Семинар-совещание «Формирование единого открытого образовательного пространства дополнительного образования детей в Московской области» объединил представителей негосударственного сектора, индивидуальных предпринимателей и других заинтересованных лиц. Мероприятие организовали при поддержке министерства образования Московской области.

Участникам разъяснили актуальные нормативно-правовые требования. Они рассмотрели вопросы контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы образовательной деятельности.

Также на семинаре обсудили участие негосударственного сектора в муниципальном социальном заказе, работу в системе «Навигатор дополнительного образования», формирование реестра исполнителей услуг и проектирование дополнительных общеобразовательных программ.

В пресс-службе министерства отметили, что создание единого открытого образовательного пространства — важная задача для развития дополнительного образования в Подмосковье. Взаимодействие государственных и частных организаций позволяет расширить выбор программ для детей и повысить качество услуг.

В завершение встречи состоялся «открытый микрофон»: участники задали вопросы и обсудили практические аспекты работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.