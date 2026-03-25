В Балашихе обсудили проведение Зарницы и НВП в школах

Круглый стол по вопросам патриотического воспитания прошел 24 марта в Центре «Герои Балашихи» с участием депутата Госдумы Александра Толмачева, представителей администрации и ветеранских организаций. Участники обсудили проведение «Зарницы», городских соревнований и введение уроков начальной военной подготовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась при участии начальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никиты Тарасевича, руководителя Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Ивана Клещерева, представителей Ассоциации и членов «Молодой Гвардии Единой России».

Основной темой обсуждения стала организация военно-патриотической игры «Зарница» в школах и проведение городских соревнований. Ветераны выступили с инициативой внедрить в образовательных учреждениях систематические уроки начальной военной подготовки.

Участники отметили, что в ряде школ не хватает оборудования для полноценной подготовки к «Зарнице». На встрече рассмотрели возможные решения, которые позволят обеспечить школьникам равные условия участия в патриотических мероприятиях.

Молодые участники задали вопросы о состоянии экономики страны, замедлении мессенджеров и возможностях получения грантовой поддержки для своих инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.