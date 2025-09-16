В Балашихе обсудили образование и формирование молодежного парламента

84-е заседание совета депутатов прошло в городском округе Балашиха. В рамках встречи принято решение о начале формирования молодежного парламента при совете депутатов, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 17 сентября по 1 октября будет организован прием заявлений от молодых жителей города, которые смогут пройти конкурсный отбор и войти в состав консультативного органа, способствующего вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь округа. Также депутаты заслушали отчет отрасли образования об итогах прошедшего учебного года и задачах на новый.

«Сегодня особое внимание мы уделили вопросам образования и формированию молодежного парламента. Система образования нашего округа продолжает активно развиваться, и для нас важно, чтобы молодое поколение принимало участие в развитии округа», — отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

В рамках заседания совет депутатов утвердил решение о награждении грамотами жителей Балашихи за активное участие в жизни города и внес изменения в структуру органов местного самоуправления. В соответствии с законодательством Московской области полномочия по работе с несовершеннолетними передаются на уровень субъекта Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.