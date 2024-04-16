В Балашихе обсудили готовность к пожароопасному сезону

Под руководством зампредседателя правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова в Балашихе состоялось выездное совещание, в котором приняли участие руководители областного комитета лесного хозяйства и округа Балашиха, а также сотрудники МЧС, МВД и Главного управления гражданской защиты МО. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Этот городской округ для проверки готовности к пожароопасному сезону выбран не случайно. Он и еще пять округов — Орехово-Зуевский, Воскресенск, Егорьевск, Раменский и Богородский — чаще всего страдают от лесных пожаров. Именно в Балашихе только с 2021 по 2023 годы было 64 лесных пожара на общей площади более 100 га. Основная причина пожаров — действия человека. Наша главная задача — это создать условия для людей, чтобы они могли нормально и цивилизованно отдыхать в лесу или рядом с лесом. Чтобы они не нарушали закон, и, самое главное, чтобы такой отдых не приводил к возгораниям», — рассказал Мурашов.

По результатам выездного совещания было принято решения:

усилить работу по оперативному обнаружению возгораний,

увеличить группировку лесопожарной техники и сил,

проложить дополнительные маршруты патрулирования рядом с излюбленными местами отдыха граждан,

произвести установку фотоловушек на, так называемых, «народных тропах»,

а также по результатам голосования на портале «Добродел» создать на землях лесного фонда дополнительные пикниковые зоны.

Во время инспекции, которая прошла под руководством Владислава Мурашова, в парке Солнечная лесной охраной и полицией были выявлены нарушители. В лесной зоне они разожгли огонь в мангале и планировали жарить шашлыки. Теперь любители пожарить мясо в неположенном месте будут оштрафованы.

Пожароопасный сезон в Подмосковье стартовал 1 апреля. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - от 15 до 60 тыс. рублей,

для должностных лиц - от 30 до 110 тыс. рублей,

для юридических - от 100 тыс. до 2 млн рублей,

а также возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.