В Балашихе обсудили благоустройство Маланьиного пруда

Заседание профильного комитета по развитию водных объектов Московской области прошло в Балашихе. На встрече присутствовали министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии и природопользования Московской области Елена Кузнецова, депутаты Мособлдумы Александр Орлов и Владимир Шапкин, заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев и представители администрации округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Важным аспектом обсуждения стало дальнейшее благоустройство территории Маланьиного пруда в Балашихе. Работы по очистке пруда и прилегающей территории начались в сентябре 2025 года. В рамках акции «Чистый берег» была очищена водная и береговая зона водоема.

«Наша главная цель — это сохранить достигнутые результаты очистки пруда и улучшить его состояние. В первую очередь это расчистка русла и усиление тока воды, чтобы не повторилось зарастание водоема. Также важно благоустроить берег, сделать комфортную зону отдыха для жителей», — отметил Владимир Шапкин.

Программа благоустройства территории Маланьиного пруда будет разработана в ближайшее время и направлена для согласования на региональный и федеральный уровень.

Очистка и благоустройство водных объектов является приоритетным направлением развития городской среды в Московской области. Объекты отбираются по результатам голосования жителей на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.