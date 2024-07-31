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В Балашихе обновили территорию около озера Дивное

В Балашихе активно благоустраивают новые парковые зоны, не забывая при этом про действующие общественные пространства. Так, в округе обновили территорию около озера Дивное в микрорайоне Заря. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жителям и гостям округа рассказали, что же изменилось:

Нанесли разметку на асфальтовое покрытие;

Обновили кабинки для переодевания;

Укрепили понтон;

Отремонтировали покрытие на детской игровой площадке.

На озере есть деревянные террасы, позволяющие на максимально близком расстоянии приблизиться к воде, а также красивая веранда, сделанная из массива лиственницы. Привлекает туристов и великолепный песчаный пляж. Желающие позагорать могут переодеться в специально оборудованных кабинках.

В озере Дивное водится основная добыча рыбаков — ладошечный карась. Поэтому любителей посидеть у воды с удочкой здесь много.

Для активного отдыха в парковой зоне проложены велодорожки, есть волейбольные и баскетбольные площадки.

Озеро является местом притяжения жителей микрорайона. Раньше его называли Заревский пруд, но после благоустройства в 2018 году водоему присвоили новое, емкое и красивое название — Дивное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.