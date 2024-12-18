В Балашихе объявлен конкурс на содержание гидротехнических сооружений в 2025 году

Объявлен конкурс в электронной форме на комплексное содержание гидротехнических сооружений на территории городского округа Балашиха в 2025 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на комплексное содержание гидротехнических сооружений на территории городского округа Балашиха в 2025 году. В рамках проведения закупки будет производиться обследование и содержание гидротехнических сооружений — 27 плотин.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Балашиха.

Выполнение работ планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.