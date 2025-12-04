В Балашихе наградили победителей конкурса «Волонтер года – 2025»

Торжественное награждение победителей конкурса «Волонтер года – 2025» состоялось в администрации Балашихи накануне Международного дня добровольца. В мероприятии приняли участие глава городского округа Сергей Юров, его заместители, председатель городского Совета депутатов Геннадий Попов, представители общественных организаций и волонтеры.

Сергей Юров поблагодарил волонтеров за их вклад, отметив, что их деятельность основана на искреннем желании помогать тем, кто нуждается в поддержке. В этом году определили победителей в 12 номинациях, среди которых «Экологическое волонтерство», «Социальное волонтерство», «Патриотическое волонтерство», «Наставник года», «Командный дух», «Медиаволонтерство», «Многолетний вклад», «Герои», «Серебряное волонтерство», «Открытие года» и «Волонтер года».

Победителям вручили статуэтки, дипломы и благодарственные письма. Елена Жарова, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», отметила важность сплоченности и готовности помогать людям. Международный день добровольца отмечается 5 декабря и посвящен людям, которые занимаются общественно значимыми делами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.