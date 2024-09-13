В Балашихе Московской области наградили победителей конкурса «Мой двор — моя гордость!», сообщили в пресс-службе округа.

Конкурс «Мой двор — моя гордость!» проходит в восьмой раз по инициативе ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья при поддержке администрации округа.

Участниками состязания становятся жители, которые своими силами облагораживают дворы многоквартирных домов. В этом году на конкурс заявились 50 дворовых территорий Балашихи.

Конкурс «Мой двор — моя гордость!» проходил в два этапа — отбор по фотографиям, осмотр дворов, попавших в тройку лучших в каждой из номинаций.

Заявленные дворы были оценены в номинациях: «В гостях у сказки» — двор оформленный по мотивам сказок; «Цветочная поляна» — лучшая клумба; «Очумелые ручки» — благоустройство из подручных материалов; «Всем миром» — коллективная работа жителей; «Один за всех» — благоустройство двора одним человеком и «Приз зрительских симпатий».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.