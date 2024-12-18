В Балашихе на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота с 9 по 13 декабря

За неделю, с 9 по 13 декабря 2024 года Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов проведено 80 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе одним из эффективно реализованных на аукционе стал земельный участок в аренду, площадью 19 соток для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в г. о. Балашиха. В аукционе приняли участие 13 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 16,5 раз и составил более 20,87 млн. руб. Напомним, что и на позапрошлой неделе высокая конкуренция на торгах была зафиксирована именно в г. о. Балашиха.

Найти участок или помещение в Московской области можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.