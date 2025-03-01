В Балашихе можно заказать кофе у первого робота-баристы

В парке «Пехорка» в Балашихе появилось первое в городе робо-кафе, предлагающее посетителям новый формат заказа кофе. Теперь жители и гости города могут заказать напиток у искусственного интеллекта, выбрав необходимые опции на сенсорном экране, сообщает пресс-служба администрации округа.

Устройство работает полностью автономно, не требуя присутствия и контроля человека. Робот готовит самые разные напитки: от классического эспрессо до освежающих лимонадов и молочных коктейлей. Зимой на смену охлаждающим напиткам приходят горячие — глинтвейн, кисель, чай и пунш.

Глава Балашихи уже заказал кофе в робо-кафе и призвал горожан не упускать возможность получить напиток из рук первого в округе бариста с искусственным интеллектом.

«Первый бариста с искусственным интеллектом в нашем городском округе наливает кофе. Пользуйтесь прекрасной погодой, приходите в наши парки, отдыхайте. Впереди последние дни Масленицы», — сказал Сергей Юров.

В час робот готовит до 60 напитков и работает круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.