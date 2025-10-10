В Балашихе капитально отремонтируют спортивно-оздоровительного комплекс «Керамик»

сегодня в 13:40

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик» в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. В настоящее время капитальный ремонт находится на стадии проектирования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы постепенно приводим в порядок все спортивные объекты нашего округа, строим новые места для занятий физической культурой. Помимо ремонта, будут проведены работы по благоустройству. Эта территория является местом притяжения, где проводят свое время жители нашего округа. Мы обязательно будем согласовывать решения вместе с ними», — поделился Сергей Юров.

В рамках капитального ремонта планируется обновление бассейна, площадок для хоккея, баскетбола и волейбола, восстановление и модернизация футбольного поля: укладка современного покрытия, возведение трибун.

Также на территории предполагается размещение детской площадки, прогулочных и парковочных зон.

Ремонтные работы планируются начать весной 2026 года и завершить их в 2027 году.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.