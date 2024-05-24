В Балашихе для 8 тыс школьников прозвенел последний звонок

Последний звонок прозвенел в Балашихе для более 8 тысяч школьников. Торжественные линейки сегодня прошли во всех образовательных учреждениях округа, передает пресс-служба администрации городского округа.

Одну из них в школе № 30 посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.

«На протяжении многих лет она входит в число лучших региональных образовательных учреждений. Учителя и ученики неоднократно становились призерами и победителями различных региональных и всероссийских конкурсов. Ребята подтверждали высокий уровень знаний, участвуя в олимпиадах. Школа подготовила много стипендиатов премии губернатора. Кто-то из ребят в этом году заканчивает учебное заведение с отличием. Спасибо вам за профессионализм и самоотверженный труд. И за то, что находили время не только учить наукам, но и передавать свою мудрость. Побуждали ребят много и усердно учиться и быть всестороннее развитыми. И что еще важнее — быть хорошими людьми, гордиться своей страной и любить Родину. Я желаю вам творческого вдохновения, удовлетворения от вашего сложного, но интересного дела», — сказал Игорь Брынцалов.

Всего в Балашихе функционирует 40 муниципальных учреждений, в которых работают 6 тысяч педагогов. Обучается более 70 тысяч школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.