В Балашихе дети бойцов СВО посетили усадьбу Горенки и получили школьные рюкзаки

В Балашихе более 20 детей из семей участников СВО посетили историческую усадьбу Горенки. Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и депутат городского Совета Ульяна Кондрякова организовали для них экскурсию по территории усадьбы и уникальным выставкам, включая экспозицию «Мы — наследники Ромеев». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вячеслав Фомичев также вручил детям 20 новых школьных рюкзаков и поздравил их с наступающим учебным годом.

«Сейчас идет подготовка к 1 сентября. Мы проводим акцию «Собери ребенка в школу». Я рад, что семьи наших защитников Отечества получили помощь. В проекте участвовали депутаты всех уровней и активные жители, потому что это важное время для нашей страны», — сказал Вячеслав Фомичев.

Среди участников мероприятия была Мария, пришедшая с 9-летним сыном. Женщина активно занимается волонтерской деятельностью, регулярно доставляя гуманитарную помощь на освобожденные территории.

«Недавно мы завершили масштабную операцию по сбору и отправке гуманитарной помощи на освобожденные территории. Был загружен целый «Урал». Когда мы прибыли на место, то я лично раздавала людям посылки, ждавшим поддержки. Это была очень важная и душевная миссия», — отметила Мария.

Одной из юных участниц, получивших школьный рюкзак, стала Вера, которая переходит в 4-й класс. Ее любимые предметы в школе — ИЗО и труд, а когда вырастет, она мечтает стать парикмахером и уже сейчас тренируется, делая прически своей маме.

«Я сегодня впервые побывала в усадьбе Горенки, и мне все очень понравилось. Особенно меня впечатлили выставка икон — было очень красиво и познавательно. А еще мне сегодня подарили белый рюкзак, и внутри я нашла альбом для рисования и карандаши. Я очень рада этому подарку», — подчеркнула Вера.

Это событие стало ярким примером комплексной поддержки семей военнослужащих, которая сочетает в себе культурное просвещение, заботу о подготовке к новому учебному году и внимание к каждому ребенку, даря им тепло и уверенность в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.