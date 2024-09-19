В Балашихе депутат передал гуманитарную помощь для бойцов СВО

В Балашихе депутат городского совета, член фракции «Единая Россия» Антон Орешков организовал передачу гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В состав груза вошли средства личной гигиены и предметы первой необходимости, такие как туалетная бумага, мыло, зубные пасты и носки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы все понимаем, насколько важна поддержка наших военных в это непростое время. Я горд, что могу внести свой вклад и помочь тем, кто рискует своей жизнью ради нашей безопасности. Каждое пожертвование, каждая помощь — это не просто вещи, это внимание и забота о тех, кто защищает нашу страну», — отметил Орешков.

Передача гуманитарной помощи проходила в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Партиец подчеркнул, что такие акции будут продолжаться, и призвал жителей городского округа активно поддерживать наших защитников.

Жители Балашихи также могут принести помощь в общественные приемные местного отделения партии «Единая Россия» по улицам Парковая, 7 и Октябрьская, 11 (мкр. Железнодорожный). Каждая посылка будет направлена на поддержку бойцов, что еще раз подчеркнет важность совместных усилий в эти непростые времена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.