В Балашихе благоустраивают вторую очередь Вишняковского лесопарка

В рамках проекта во Вишняковском лесопарке создадут современную инфраструктуру для отдыха, спорта и культурных мероприятий. Для удобства посетителей проложат сеть дорожек и тропинок, оборудуют детскую игровую площадку и спортивные зоны с современным оборудованием, включая воркаут. В парке появится павильон проката инвентаря для спорта и досуга.

Особое внимание уделят культурной составляющей: на территории обустроят фестивальную площадку с павильоном Мейерхольда и арт-объектом — Башней Мейерхольда. Также предусмотрены зона для выгула собак, уличная мебель, лавки со спинками, перголы, урны и информационные стенды. Навигация будет включать приветственный пилон на входе, указатели с QR-кодами и элементы для лыжной трассы.

Для озеленения дополнительно высадят кустарники и газоны. На дорожках и площадках установят освещение и систему видеонаблюдения для безопасности и комфорта посетителей. Сейчас ведутся работы по устройству тропиночной сети, монтажу арт-объекта Башня Мейерхольда, канатного комплекса, хозяйственного двора, павильона проката и раздевалок. Завершить благоустройство планируют к октябрю 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.