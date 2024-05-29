В Балашихе арестант охмурил надзирательницу и сдал ее «особистам»

В Балашихе сотрудницу ИВС приговорили к трем годам лишения свободы условно за передачи, которые она осуществляла арестанту в туалетах судов. Женщина пошла на нарушение закона из-за нежных чувств к обвиняемому — в целой операции по соблазнению была задействована и сожительница фигуранта, которая представилась надзирательнице его сестрой, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на источник в рядах правоохранителей.

Ситуация произошла со служащей изолятора временного содержания (ИВС), в одиночку воспитывающей дочь. Женщину охмурил арестант, обвиняемый в мелком хулиганстве за дебош в гостинице. У мужчины и его конвоира завязалось общение, и позже с полицейской связалась сожительница арестанта, которая, однако, представилась его сестрой.

За награждение в 30 000 и 75 000 рублей надзирательницу уговорили спрятать в туалетах разных судов мобильник, зарядное устройство и таблетки, как утверждается, от головной боли. Сотрудница ИВС согласилась, однако получила за работу не всю оговоренную сумму.

Позже арестант и его подруга рассказали о делах надзирательницы службе собственной безопасности подмосковного главка МВД. После получения 30 000 рублей, которых сотруднице правопорядка не доплатили за помощь арестанту, ее задержали.

Суд в Балашихе приговорил женщину-конвоира к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

