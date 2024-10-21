В Балашихе 27 тыс человек обратились в центр отбора на военную службу по контракту

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту был открыт в Балашихе в конце апреля 2023 года по поручению главы региона Андрея Воробьева. Сегодня центр среди подобных в России называют образцово-показательным, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе сильнейшей команды профессионалов — начиная от тех, кто встречает впервые прибывших потенциальных контрактников и помогает им в оформлении документов, заканчивая военными, которые готовят отважных мужчин к выполнению своего воинского долга.

«Пункт отбора работает полтора года — это небольшой срок, а мы уже смело можем заявлять, что при обращении в него наши парни и вопросы свои решат, если не успели, и получат навыки военной подготовки на очень высоком уровне. Как мы неоднократно отмечали — работа выстроена комплексно, в режиме одного окна. Поэтому неудивительно, что с каждым месяцем количество желающих встать на защиту своей страны и своего народа — увеличивается. По итогам 18 месяцев работы свыше 27 тысяч человек обратились в центр, и более 25 тысяч из них подали заявление на заключение контракта», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что большинство прибывших — жители Московской области, порядка 10 тысяч человек — из других регионов и иностранные граждане.

«Предпочтение в пользу Московского областного пункта — очевидно. Здесь доступны все этапы заключения контракта. Главное, что к основному — к военной подготовке будущих бойцов — здесь относятся со всей ответственностью и повышенным вниманием. Обучают парней опытные инструкторы под руководством Героя России, основателя спецназа Сергея Лысюка. Для получения всех необходимых знаний и навыков в центре созданы все условия», — отметил Игорь Брынцалов.

По словам спикера регионального парламента, служба в Вооруженных силах, как престижная работа, имеет и достойное финансовое поощрение.

«Мы же понимаем, что будущий боец, принимая решение отправиться в зону СВО, жертвует семьей, карьерой. И он должен быть уверен, что даже на расстоянии своим близким помогать сможет. Поэтому в Московской области при заключении контракта в первую танковую армию выплата составляет 2,3 млн рублей, из них региональная — свыше 1,9 млн рублей, федеральная — 400 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены различные льготы и меры поддержки семьям участников СВО», — сказал председатель Мособлдумы.

Получить дополнительную информацию о работе центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.