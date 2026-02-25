В Балашихе 25 февраля провели семинар по профориентации в медицине

Региональный семинар по вопросам профориентации в медицинской сфере прошел 25 февраля в гимназии №1 имени Героя РФ А.В. Баландина в Балашихе. Участниками стали представители Балашихинской больницы, университета Вернадского, Государственного университета просвещения и колледжа «Энергия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральной темой встречи стала организация профориентационной работы в профильных медицинских классах. Семинар объединил педагогов и специалистов из четырех округов Подмосковья. Участники обсудили развитие медицинского образования и подготовку квалифицированных кадров для системы здравоохранения.

«Выбор профессии — это один из первых и самых важных выборов, который влияет на жизненный путь человека. Такие мероприятия имеют большое значение для реализации профориентационного компонента в образовательных организациях. Очень важно, чтобы ребята получили не только теоретические знания, но и поучаствовали в реальных процессах, уже сейчас примерили на себя определенные профессии, в том числе и в области медицины», — рассказала региональный координатор Единой модели профориентации «Билет в будущее» Наталья Баранникова.

В программе семинара прошли лекции, мастер-классы и профессиональные пробы по направлениям от педиатрии до стоматологии. Издательство «Просвещение» представило дидактические и методические материалы для реализации профильных программ. Мероприятие организовали в рамках федерального проекта «Билет в будущее», направленного на раскрытие талантов молодежи и осознанный выбор карьеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.