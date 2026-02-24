В Балашихе 24 февраля подросткам вручили первые паспорта

Церемония состоялась в здании администрации округа. Сергей Юров поздравил ребят с получением первого паспорта гражданина Российской Федерации и подчеркнул значимость этого события.

«Сегодня вы получаете свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Это важный этап вашей жизни. Вы обретаете дополнительные права и обязанности как граждане нашей страны. Я от всей души поздравляю вас с этим и желаю расти настоящими патриотами нашей Родины. У вас впереди огромная жизнь, много задач и целей. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и всегда двигайтесь только вперед», — сказал Сергей Юров.

Мероприятие прошло в рамках акции «Мы – граждане России!». Проект направлен на то, чтобы сделать получение паспорта значимым и запоминающимся событием, способствующим формированию патриотических чувств. Его реализует Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.