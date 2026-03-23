В Балашихе 23 марта провели урок «История успеха» для школьников

Открытый урок «История успеха» прошел 23 марта в школе №14 микрорайона Железнодорожный в Балашихе для учеников 10-х классов. Перед старшеклассниками выступили финансовый директор «Девар Петро» Сергей Буренин и основатель спортивной школы Дмитрий Яковлев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор». Гости встречи рассказали школьникам о профессиональном пути и поделились личным опытом достижения целей.

Дмитрий Яковлев рассказал о создании собственной спортивной школы для детей и пути к реализации этой идеи. По его словам, ключевыми факторами успеха стали ежедневный труд, самоотдача и настойчивость. Он посоветовал старшеклассникам ставить амбициозные цели и не бояться трудностей.

Сергей Буренин поделился историей профессионального становления — от выбора специальности до должности финансового директора компании «Девар Петро». Он подчеркнул важность прохождения практик и стажировок во время учебы, отметив, что ранний опыт помогает лучше понять профессию и получить преимущества при трудоустройстве.

В завершение встречи ученики задали спикерам вопросы и обсудили перспективы выбора будущей профессии.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.