В Балашихе 13 владельцев участков получили предостережения
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Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья завершили контрольные мероприятия в городском округе Балашиха. Ранее в ведомство поступила информация из Балашихинской городской прокуратуры о возможных нарушениях требований водного кодекса РФ, сообщает пресс-служба министерства.
«Наши сотрудники обследовали территорию садоводческого товарищества «Партнер-СТ», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В этих местах протекает река с местным названием Чудинка. Как выяснилось, собственники земельных участков возвели ограждения, препятствующие свободному доступу граждан к береговой полосе».
По итогам контрольных мероприятий 13-ти собственникам участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Минэкологии проконтролирует устранение нарушения требований Водного кодекса России.
Ранее сообщалось, что аналогичные предостережения объявлены четырем собственникам участков коттеджного поселка «Южный парк» в городском округе Домодедово, которые преградили ограждениями доступ к реке Злодейке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.