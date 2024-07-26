В Балашихе 13 владельцев участков получили предостережения

сегодня в 13:17

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья завершили контрольные мероприятия в городском округе Балашиха. Ранее в ведомство поступила информация из Балашихинской городской прокуратуры о возможных нарушениях требований водного кодекса РФ, сообщает пресс-служба министерства.

«Наши сотрудники обследовали территорию садоводческого товарищества «Партнер-СТ», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В этих местах протекает река с местным названием Чудинка. Как выяснилось, собственники земельных участков возвели ограждения, препятствующие свободному доступу граждан к береговой полосе».

По итогам контрольных мероприятий 13-ти собственникам участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Минэкологии проконтролирует устранение нарушения требований Водного кодекса России.

Ранее сообщалось, что аналогичные предостережения объявлены четырем собственникам участков коттеджного поселка «Южный парк» в городском округе Домодедово, которые преградили ограждениями доступ к реке Злодейке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.