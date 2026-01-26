В Балашихе 1 февраля пройдет 9-й этап марафона «Марафон у дома»

Девятый этап проекта «Марафон у дома» состоится 1 февраля на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. Участникам предстоит преодолеть две дистанции общей протяженностью 42,9 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Забег стартует в 9:00 на территории стадиона «Орион». Участникам предложат две части дистанции: 22,6 км и 20,3 км. Старт и финиш обеих дистанций будут организованы на стадионе.

Маршрут пройдет по городским паркам и лесопарковым зонам микрорайона Железнодорожный. Бегуны увидят более 30 муралов, пересекут три лесопарка, побывают в месте старта забега «5 верст Пестовский», а также познакомятся с архитектурными и природными достопримечательностями, включая храмы и зоны отдыха.

Впервые вторая часть дистанции пройдет по территории Кучинского лесопарка, а не по карьерной местности. На маршруте предусмотрены четыре пункта питания. После каждой части забега на стадионе участников угостят горячей кашей из полевой кухни.

Все финишировавшие получат сувениры с символикой клуба «ЖеRunners». Регистрация на участие доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.