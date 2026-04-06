В Баку открылся первый детский сад для собак

Первый детский сад для собак в Баку принимает в группу до 20 питомцев

В Баку начал работать первый детский сад для собак. Питомцев принимают при наличии ветеринарного паспорта и обеспечивают уходом в течение дня, сообщает MIR24.TV .

В столице Азербайджана запустили необычный некоммерческий проект — детский сад для собак. Питомцев приводят сюда утром, если владельцы заняты на работе. Обязательное условие — наличие ветеринарного паспорта. Перед приемом сотрудники уточняют информацию об аллергии и особенностях поведения животного.

Группа рассчитана на 20 собак. Для них организованы игровые зоны, прогулки и двухразовое питание. Центр работает шесть дней в неделю с утра до вечера.

«Мы работаем шесть дней в неделю, с утра до вечера. Для всех питомцев организовано двухразовое питание. Мы не только гуляем и играем с ними, но и вычесываем при необходимости. А вечером хозяева забирают своих собак», — рассказала воспитатель Нармин Маммедова.

Сад расположен в тихом районе Баку. После прогулок собаки отдыхают в лежанках или играют в помещении.

«Наш детский сад не только помогает хозяевам, которые заняты на работе весь день, но и улучшает жизнь собак. Наша задача — укрепить связь между людьми и животными. Мы также проводим социальные акции для детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли общаться с нашими питомцами», — рассказала основатель проекта Чаман Гамбарова.

Проект полностью финансируется из семейного бюджета. Организаторы также временно принимают спасенных с улицы животных при условии их дальнейшей вакцинации и ухода.

