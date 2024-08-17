В багажнике авто пьяного мужчины в Воронежской области нашли трех девочек

Сотрудники ГАИ в Воронежской области хотели остановить автомобиль «Лада» для проверки, но водитель проигнорировал требование, а когда мужчину все-таки догнали и задержали, в багажнике авто нашли трех девочек, сообщает Газета.ru .

Сотрудник ГАИ с согласия 62-летнего автомобилиста провел тестирование на содержание алкоголя в его крови. Тест показал, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

На вопрос стражей порядка, зачем он посадил трех девочек в багажник, задержанный заявил, что таким способом вез своих внучек в магазин за конфетами.

В итоге мужчину лишили водительского удостоверения, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей за управление транспортом в нетрезвом виде, кроме того, его планируют оштрафовать за неправильную перевозку детей.