В Австралии закрыли пляж из-за черных шаров неизвестного происхождения
Городской пляж на восточном побережье Австралии Сиднея закрыли из-за небольших черных шаров неизвестного происхождения, пишет ТАСС.
Необычные черные шары были обнаружены на одном из самых популярных пляжей мегаполиса Куджи.
По словам сотрудников муниципалитета, больше всего находки похожи на «шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой». Часть шаров отправили на экспертизу.
Ранее инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья объявили предостережения двум компаниям в Домодедове и Подольске. Ранее в министерство поступили данные производственного экологического контроля, свидетельствующие о нарушениях водоохранного законодательства.