В Австралии закрыли пляж из-за черных шаров неизвестного происхождения

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Необычные черные шары были обнаружены на одном из самых популярных пляжей мегаполиса Куджи.

По словам сотрудников муниципалитета, больше всего находки похожи на «шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой». Часть шаров отправили на экспертизу.

Ранее инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья объявили предостережения двум компаниям в Домодедове и Подольске. Ранее в министерство поступили данные производственного экологического контроля, свидетельствующие о нарушениях водоохранного законодательства.