В Австралии пытаются спасти косаток на побережье

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Более 150 малых косаток выбросились на пляж в Австралии

Более 150 малых косаток выбросились на пляж в австралийском штате Тасмания, сообщает РЕН ТВ .

Спасатели пытаются спасти животных. Из выбросившихся косаток 136 еще живы, сказано в сообщении.

О причинах происшествия информации нет. По словам местных специалистов, такие случаи часто происходят на континенте.

Агентство Reuters утверждает, что инцидент произошел в труднодоступном для спасательной операции месте.