В Австралии пытаются спасти косаток на побережье
Более 150 малых косаток выбросились на пляж в Австралии
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Более 150 малых косаток выбросились на пляж в австралийском штате Тасмания, сообщает РЕН ТВ.
Спасатели пытаются спасти животных. Из выбросившихся косаток 136 еще живы, сказано в сообщении.
О причинах происшествия информации нет. По словам местных специалистов, такие случаи часто происходят на континенте.
Агентство Reuters утверждает, что инцидент произошел в труднодоступном для спасательной операции месте.