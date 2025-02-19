В Австралии пытаются спасти косаток на побережье

Более 150 малых косаток выбросились на пляж в Австралии
Общество

Фото - © REUTERS

Более 150 малых косаток выбросились на пляж в австралийском штате Тасмания, сообщает РЕН ТВ.

Спасатели пытаются спасти животных. Из выбросившихся косаток 136 еще живы, сказано в сообщении.

О причинах происшествия информации нет. По словам местных специалистов, такие случаи часто происходят на континенте.

Агентство Reuters утверждает, что инцидент произошел в труднодоступном для спасательной операции месте.