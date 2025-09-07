В Австралии обнаружен новый вирус летучих лисиц

В Австралии у популяции летучих лисиц (крыланов) выявлен ранее неизвестный патоген — вирус Солт-Галли, относящийся к той же группе, что и опасные для человека вирусы Нипах и Хендра, сообщает RT.

По данным The Telegraph, патоген был обнаружен в образцах, хранящихся с 2011 года, что свидетельствует о его циркуляции в природе более десяти лет. Несмотря на отсутствие подтвержденных случаев заражения людей, ученые не исключают потенциальной угрозы в будущем.

Всемирная организация здравоохранения относит родственные вирусы к категории приоритетных патогенов из-за высокой летальности и отсутствия специфического лечения.

Исследователи подчеркивают необходимость мониторинга и изучения нового вируса, чтобы оценить возможные риски для здоровья человека и животных.