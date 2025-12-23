В Авито Путешествиях подвели итоги уходящего года

В уходящем году в сегменте аренды квартир россияне чаще снимали «однушки» (46%) и студии (29%), подсчитали эксперты "Авито Путешествия".

При этом, доля двухкомнатных квартир составила 21%, трехкомнатных — 3%.

Как и годом ранее, самой популярной стала Московская область, второе место заняла Ленинградская область, обогнав Краснодарский край, замыкающий топ-3.

В сегменте аренды загородного жилья число бронирований росло в 2,5 раза активнее, чем в сегменте квартир.

В сегменте отелей больше всего номеров забронировали в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Крыму и Татарстане. А в сегменте глэмпингов самым популярным регионом, как и год назад, стала Московская область, за ней — Татарстан (плюс одно место): он обогнал Карелию (плюс одно место), которая оказалась на третьем месте. Также в топ-5 вошли Краснодарский край (то же место) и Свердловская область (плюс два места). Число бронирований глэмпингов прибавило 85%.

"Мы ожидаем, что к 2030 году объем рынка жилья вне дома превысит отметку в 2 трлн рублей, а основными драйверами станут рост средней стоимости ночи, расширение географии поездок по России и увеличение их числа. Традиционно на летний период пришлась почти половина всех годовых бронирований, при этом путешественники более гибко подходили к маршруту и ситуативно его меняли, чаще выбирали малые города и отправлялись в поездки для посещения разных событий", — сказал директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.

В 2025 году средняя длительность поездки — три-четыре дня.