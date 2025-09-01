В августе почти 500 подростков торжественно получили свои паспорта в Подмосковье

В Подмосковье регулярно проходят торжественные церемонии вручения первых паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. В августе 489 юных жителя региона получили паспорт в торжественной обстановке. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Подать заявление на паспорт можно в МФЦ или МВД в течение 90 дней после исполнения 14-летия. Для этого потребуется: свидетельство о рождении; документ, подтверждающий гражданство, если в свидетельстве нет соответствующей отметки; регистрация по месту жительства — при наличии; две фотографии 3,5×4,5 см; квитанция об оплате госпошлины, оплатить пошлину можно также в МФЦ.

Чтобы получить свой первый официальный документ в торжественной обстановке, необходимо при оформлении паспорта сообщить о своем желании сотруднику многофункционального центра, принимающему заявление.

Подать заявление на замену паспорта гражданина РФ можно самостоятельно через единый портал госуслуг или обратиться к консультантам цифровой зоны центра «Мои Документы».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.