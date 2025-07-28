В августе мобильные ветпункты будут работать в 48 парках Подмосковья

Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с министерством благоустройства Московской области продолжают акцию по регистрации, чипированию и вакцинированию домашних животных в парках региона. В августе мобильные ветеринарные пункты будут работать в 48 локациях. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«Проводим акцию в течение всего теплого сезона. Это удобный способ получить ветеринарные услуги во время прогулки без поездки в ветклинику. В парках можно бесплатно вакцинировать питомца против бешенства отечественным препаратом «Рабикан» и зарегистрировать в едином региональном Реестре. Для этого животному необходим микрочип, который содержит уникальный код, именно с его помощью можно идентифицировать питомца и вернуть к хозяину в случае потери. Если микрочип отсутствует, его введение доступно в мобильных пунктах за дополнительную плату», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Для проведения процедур при себе необходимо иметь ветеринарный паспорт животного и документ, удостоверяющий личность владельца. Например, 4 августа с 10:00 до 13:00 мобильный пункт будет работать в Городском парке культуры и отдыха в Ивантеевке (Пушкинский г. о.), с 14:00 до 17:00 — возле главного входа в Парк культуры и отдыха им. Н. Островского в Ступино, 5 августа с 13:00 до 16:00 — в парке при «Дворце культуры «Мир» в Лыткарино. График дежурства ветеринаров в августе представлен на сайте министерства. Кроме этого, адреса и время их работы можно узнать на интерактивной карте.

Владельцам также напомнили, что регистрация собак в регионе является обязательной. Поставить на учет необходимо как щенков, в течение 14 дней после достижения 3 месяцев, так и взрослых особей, если процедура не проводилась ранее. Вакцинация остается надежной защитой и профилактикой от опасных заболеваний домашних животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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