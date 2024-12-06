В Астраханской области родился ребенок весом 5,5 кг и побил рекорд ноября

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Ребенок весом в 5,5 кг стал самым крупным новорожденным ноября в Астрахани

В Астраханской области появился на свет богатырь весом 5,5 килограмма, ставший самым крупным новорожденным ноября, сообщает «Бриф24» со ссылкой на соцсети службы ЗАГС региона.

По информации за ноябрь, в ЗАГСе зарегистрировали 736 малышей: 348 девочек и 388 мальчиков.

Имя Дмитрий оказалось самым распространенным среди мальчиков, оно связано с богиней Деметрой и олицетворяет плодородие, связь с природой и землей. В Астрахани имени Дмитрий удостоились 14 новорожденных.

Для девочек наиболее популярным именем стало Мария. 13 девочек с красивым библейским именем теперь будут радовать окружающих своим присутствием.

Статистика по порядку рождения выглядит следующим образом: 228 мам стали первородящими, 219 родили второго ребенка и 289 — третьего, четвертого и последующего.

В ноябре самым крупным новорожденным месяца стал малыш весом 5 500 г.