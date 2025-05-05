В Астрахани в этом году откроют огромный аквапарк для 500 человек

В Астрахани в 2025 году планируют открыть круглогодичный аквапарк на 500 человек

В пресс-службе губернатора Астраханской области заявили, что на улице 3-й Проезд Нефтяников будет построен огромный аквапарк, которой сможет уместить одновременно 500 посетителей, сообщает « Бриф24 ».

Строительство водного аттракциона реализуется при поддержке Корпорации развития Астраханской области. Сейчас уже установлены водные горки и продолжается монтаж оборудования и отделки помещений. Минэкономразвития региона заявил, что аквапарк будет сдан в эксплуатацию уже в этом году.

Аттракцион будет работать круглый год, в нем предусмотрены крытые и открытые бассейны и более 10 водных горок. На территории аквапарка для удобства посетителей будут расположены несколько кафе и автостоянка.

Безопасности на аттракционе выделили особое внимание. Аквапарк снабдят средствами спасения и пожаротушения. Внутри расположат медицинский пункт, а все инструкторы пройдут обязательное обучение. Отмечается, что открытие объекта предоставит местным жителям около 50 новых рабочих мест.