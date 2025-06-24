В Архангельске стартовал первый международный экофорум «Земляне»

В Архангельске открылся международный научно-практический форум «Земляне», который продлится до 29 июня. На нем обсудят инновационные проекты для Арктики в сферах промышленности, инфраструктуры и градостроительства, уделяя особое внимание сохранению природы. Участвуют ученые, политики, предприниматели и визионеры, сообщает пресс-служба общества «Знание».

Ключевое событие — интеллектуальное состязание студентов из 21 страны (включая РФ, Беларусь, Китай, Индию, Италию и др.). 27 команд из ведущих университетов представят разработки для экологичного технологического развития, которые можно внедрить в Архангельской области и других регионах мира.

«Наш форум — это не просто обсуждение вопросов, связанных с охраной природы. Это разговор о будущем, в котором прогресс и планета идут не друг против друга, а рука об руку. Это разговор о будущем, где инновации не разрушают, а восстанавливают. Где экологичность — не ограничение, а ключ к устойчивому росту. Где технологии становятся союзником природы, а не ее оппонентом. И задача нашего поколения — сделать так, чтобы развитие больше никогда не означало разрушение», — заявил губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

В рамках форума подписано соглашение с обществом «Знание» о развитии экопросвещения.

«Сегодня экология — это не просто забота о природе, а созидательное мышление о будущем, в котором человек, природа и технологии существуют в гармонии. Этот форум станет площадкой для переосмысления экоповестки, и мы уверены, что он поможет вывести актуальные смыслы и практики на федеральный и даже международный уровень. Общество „Знание“, обладающее обширными ресурсами, готово поддерживать инновационные проекты, в центре которых — экомышление», — отметил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

На пленарном заседании обсуждали экомышление как драйвер прогресса. Эксперты, включая представителей «Росатома», SR Data и «Чистой Арктики», говорили о важности экологической ответственности, спутниковом мониторинге и уборке Арктики без вреда для тундры.

Студенты будут работать над проектами в инновационном лагере под Холмогорами, решая задачи по экологии Арктики, климату и энергетике. Лучшие разработки получат шанс на реализацию, а их авторы — возможность стать резидентами центра МГУ или сотрудничать с партнерами форума.

В программе — дискуссии о городах будущего, энергетике, климате и волонтерстве, а также акции по высадке деревьев и очистке пляжей. Организаторы — правительство Архангельской области, движение «Экосистема» и кластер «Ломоносов» при поддержке «Росатома» и РЭО.

Все подробности о событиях форума доступны на сайте и в Telegram-канале.