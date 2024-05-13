В Архангельске 24–27 мая пройдет финал международной олимпиады «IT-Планета 2024»

«IT-Планета» — это практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов ИКТ-сферы в возрасте от 18 до 35 лет. Ежегодно в IT-Олимпиаде принимают участие более 20 тыс. студентов и дипломированных специалистов из более чем 1000 образовательных организаций ВО и СПО 15 стран.

В этом году финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» состоится 24–27 мая в IT-парке «Цифровая Арктика» Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова в Архангельске.

В финале, который пройдет в очно-дистанционном формате, примут участие более 350 студентов и выпускников вузов и колледжей России, а также других стран. Из Московской области 11 человек принимают участие. Так, финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки прикладного программирования на платформе GitVerse, умение работать в операционной системе Astra Linux и с платформой «1С: Предприятие», а также выполнить задачи на базе операционной системы «РЕД ОС» и в среде СУБД Postgres Pro.

Кроме этого, финалисты будут презентовать собственные образовательные курсы, созданные на платформе iSpring, проекты на основе контроллера российского образовательного программно-аппаратного комплекса «РУДИРОН» и робототехнические устройства в конкурсе от компании «РОББО». Также участники финала будут сражаться за первенство в таких востребованных ИКТ-направлениях как информационная безопасность, сетевые технологии, разработка мобильных приложений, веб-дизайн, 3D-моделирование и разработка компьютерных игр.

Помимо основной конкурсной программы, в рамках финала олимпиады состоится итоговая защита проектов по программе «Неограниченные возможности», в рамках которой участники разрабатывают инновационные проекты, направленные на повышение качества жизни людей с инвалидностью и ОВЗ.

Финал олимпиады будет проходить на протяжении четырёх дней:

24 мая - Церемония открытия. Соревновательная программа, включающая в себя финальные испытания по конкурсам олимпиады.

25 мая - Образовательная программа. Защита итоговых проектов по программе «Неограниченные возможности».

26 мая - Досуговая/экскурсионная программа для участников и гостей финала.

27 мая - Круглый стол для представителей образовательных организаций и ИТ- компаний. Церемония награждения победителей финала олимпиады.

Также в основные дни финала олимпиады будет работать выставочная зона, на которой финалисты и гости смогут ознакомиться с технологиями компаний-партнеров, а также с достижениями участников олимпиады. Кроме этого будет проходить ярмарка вакансий, позволяющая участникам узнать о возможностях присоединиться к ведущим отечественным ИТ-компаниям и пройти быстрые собеседования.

Благодаря онлайн-трансляции ключевых событий финала все желающие смогут присоединиться к мероприятию, чтобы в прямом эфире увидеть выступления финалистов, поддержать своих коллег и друзей, а также принять участие в образовательной программе финала.

Победители олимпиады получат ценные призы, дипломы и медали, возможность пройти производственную практику в ведущих российских компаниях и/или трудоустроиться, быть включенными в базу перспективных и талантливых ИТ-специалистов.

«Белое море и белые ночи привлекли организаторов своей экзотикой — эти соревнования станут самыми „арктическими в истории олимпиады“, — отметила проректор по цифровой трансформации САФУ Оксана Бугаенко.

Она также добавила, что университет обладает всей необходимой инфраструктурой и опытом проведения масштабных мероприятий.

«В мае САФУ заслуженно станет IT-столицей России, куда съедутся талантливые студенты и профессионалы ИКТ-сферы, и нам будет, чем их удивить», — уточнила Бугаенко.

Председатель правления АНО ЦРИТ «ИТ-Планета» Сергей Шалашный подчеркнул, что олимпиада этого года не только юбилейная, но и впервые будет проходить в арктической зоне планеты Земля, на берегу Белого моря.

«Уверен, что эти дни запомнятся не только победителям олимпиады, но и всем участникам и гостям благодаря интересной образовательной и экскурсионной программам, а также особенно теплой, дружеской атмосфере. Мы ждем вас на финале олимпиады, ждем вас в Арктике!» — отметил Шаашный.

Все конкурсные задания олимпиады имеют прикладную направленность и созданы на основе российских ИКТ-решений или свободного программного обеспечения. Учредителями и партнерами конкурсов олимпиады выступают отечественные организации: «Группа Астра», Фирма «1С», «РЕД СОФТ», Postgres Professional, iSpring, «РОББО», «Моризо Диджитал», «Аквариус», «ГЭНДАЛЬФ», а также Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук и другие компании.

Генеральным партнером олимпиады является разработчик программного обеспечения «СберТех». Технологический партнер — российская платформа для работы с исходным кодом GitVerse.

Олимпиада «IT-Планета» проходит при поддержке министерства образования и науки РФ и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Организатором соревнований является АНО «Центр развития инновационных технологий „ИТ-Планета“. Соорганизаторами являются Ассоциация разработчиков программных продуктов „Отечественный софт“ и Ассоциация разработчиков программного обеспечения „РУССОФТ“.

Соревнования проходят на инновационной российской платформе Braim.org.