В Апрелевке Наро-Фоминского округа торжественно открыли лесопарк «Дубки»

В 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 5 октября в лесопарке «Дубки» дружно отметили осенний праздник — «Там, на неведомых дорожках». Поводом для праздничных гуляний стала не только сама осень, но и почти завершившееся комплексное благоустройство лесопарка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по благоустройству лесопарка «Дубки» начались в 2023 году в рамках программы губернатора Московской области «Парки в лесу». Уникальная природная территория вошла в «десятку» подмосковных лесопарков, чудесное преображение которых завершится уже в нынешнем году.

Поздравить жителей округа с чудесным преображением лесопарка на праздничной упряжке лошадей приехал и сам Пушкин в сопровождении красавицы-жены. Знаменитая пара из прошлого тепло представила почетных гостей и провела праздничный концерт, в котором приняли участие лучшие артисты и коллективы Дворцов культуры «Апрелевка» и «Звезда», Дворца культуры и спорта «Тамань» и других культурных учреждений города и округа. В их числе — легендарный «Хор русской песни «Мелодия», который в этом году отмечает свой 75-летний юбилей. Воссоздать «пушкинскую» атмосферу помогли творческие коллективы Наро-Фоминского историко-краеведческого музея и библиотек города Апрелевка и Селятино, представившие увлекательные мини-выставки и мастер-классы для всей семьи. Особый восторг вызвали ожившие персонажи сказочного Лукоморья. И, конечно, маленькие и большие гости праздника спешили лично протестировать новые прогулочные дорожки, игровые площадки и спортивные зоны.

«Главный природный арт-объект обновленного лесопарка «Дубки» — Дуб желаний, символически посаженный во время праздника почетными гостями. Хочется верить, что это волшебное древо поможет каждому в исполнении доброй мечты, а «неведомые дорожки» лесопарка станут знакомыми и любимыми всеми, кто живет и гостит в Апрелевке», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.