На площади перед ДК в Апрелевке начались работы по установке новогодней елки. Торжественное зажжение огней на новогодней елке состоится 1 декабря в 16:00, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского горокруга.

Установка елки — это всегда долгожданное событие для жителей Апрелевки. Они наблюдают за тем, как сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» устанавливает праздничное дерево, украшая его яркими гирляндами и блестящими игрушками.

В программе запланировано театрализованное представление, которое подарит радость и впечатления как самым маленьким зрителям, так и их родителям. Артисты подготовят увлекательные номера, которые погрузят всех присутствующих в атмосферу сказки.

Всех жителей и гостей Апрелевки приглашают стать частью этого чудесного события.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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