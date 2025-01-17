В аппарат подмосковного омбудсмена Фаевской можно обратиться через МФЦ

Жители Московской области, столкнувшиеся с нарушением своих прав, имеют возможность получить консультацию сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской через дистанционное консультирование. Для записи на консультацию можно воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Юридическую консультацию можно получить с помощью дистанционного консультирования с помощью МФЦ. Такой формат был разработан специально для удобства наших жителей, благодаря которому, они могут оперативно получать квалифицированные ответы на свои вопросы», — отметила Ирина Фаевская.

В день назначенной консультации заявитель должен явиться в выбранный им МФЦ, где сотрудник аппарата Уполномоченного проведет консультацию по видеосвязи, на которой житель сможет получить ответы на свои вопросы. Сотрудники оказывают консультации по различным темам, таким как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение и защита, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.