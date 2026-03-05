В Анталье появились медузы-кочевники весом до 10 кг

Ученый Мехмет Гекоглу предупредил об опасности в Анталье до мая из-за медуз

На побережье Антальи зафиксировали появление крупных медуз Rhopilema nomadica, опасных для человека. Об этом сообщил научный сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу, сообщает «Царьград» .

Медузы-кочевники мигрировали из Красного моря через Суэцкий канал и стали самым крупным видом медуз в Средиземном море. Под воздействием ветров и течений они массово скапливаются в акватории Анталийского залива и продвигаются западнее привычных мест обитания.

По словам Гекоглу, из-за сильного ветра медуз прибило к берегу. Такое явление продлится примерно до мая. С потеплением воды к июню медузы исчезнут, и риск для отдыхающих снизится.

Ученый призвал туристов и жителей региона соблюдать осторожность в апреле и мае. Диаметр тела медузы достигает размера кастрюли, вес — до 10 килограммов, а длина щупалец превышает полтора метра. Даже выброшенных на берег особей нельзя трогать.

При контакте с медузой специалист рекомендует обработать пораженный участок аммиаком или горячей водой и нанести антигистаминный крем, чтобы уменьшить воспаление и жжение.

