В Анталье появились медузы-кочевники весом до 10 кг
На побережье Антальи зафиксировали появление крупных медуз Rhopilema nomadica, опасных для человека. Об этом сообщил научный сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу, сообщает «Царьград».
Медузы-кочевники мигрировали из Красного моря через Суэцкий канал и стали самым крупным видом медуз в Средиземном море. Под воздействием ветров и течений они массово скапливаются в акватории Анталийского залива и продвигаются западнее привычных мест обитания.
По словам Гекоглу, из-за сильного ветра медуз прибило к берегу. Такое явление продлится примерно до мая. С потеплением воды к июню медузы исчезнут, и риск для отдыхающих снизится.
Ученый призвал туристов и жителей региона соблюдать осторожность в апреле и мае. Диаметр тела медузы достигает размера кастрюли, вес — до 10 килограммов, а длина щупалец превышает полтора метра. Даже выброшенных на берег особей нельзя трогать.
При контакте с медузой специалист рекомендует обработать пораженный участок аммиаком или горячей водой и нанести антигистаминный крем, чтобы уменьшить воспаление и жжение.
