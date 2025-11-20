«В Америке такого еще не было»: молодежь в США массово переходит в православие

сегодня в 18:43

В США наблюдается рекордный рост интереса к православию среди молодежи

В США наблюдается рекордный рост заинтересованности молодежи консервативных взглядов в православном христианстве, сообщает «Царьград» со ссылкой на New York Times.

Согласно публикации, православные церкви по всей стране переполнены новыми прихожанами. Большинство вновь прибывших — молодые люди, в основном мужчины, которые знакомятся с православием благодаря популярным блогерам в социальных сетях и на платформе YouTube.

«За всю историю православной церкви в Америке такого еще не было», — заявил преподобный Эндрю Дамик, священник Антиохийской православной церкви из Восточной Пенсильвании.

Специалисты объясняют данное явление стремлением консервативно настроенной американской молодежи к традиционным ценностям и духовным ориентирам. Древние православные традиции привлекают их в качестве альтернативы современному секулярному обществу.

