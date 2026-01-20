сегодня в 11:08

В Алтайском крае построят новый комплекс по обработке отходов

КПО «Заринский» в Алтайском крае сможет обрабатывать порядка 30 тысяч тонн отходов год. Также предусмотрен современный участок размещения мощностью 25 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

Предприятие возведут с использованием механизма концессии. Соглашение заключено без конкурса для ускорения реализации проекта в рамках правительственного постановления № 649-р. Концессионером выступает ООО «АлтайЭкопарк».

«Реализация проекта позволит повысить туристическую привлекательность региона и улучшить качество жизни людей. Кроме того, ввод предприятия в эксплуатацию позволит достичь показателей нацпроекта по переходу к циклической экономике», — рассказали в пресс-службе РЭО.