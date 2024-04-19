В Аллее Ветеранов в Мытищах в этом году пройдет благоустройство

Современной и благоустроенной станет Аллея Ветеранов благодаря масштабному благоустройству, которое запланировано на этот год, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В прошлом объект победил в рейтинговом голосовании на федеральном портале, проект поддержали более 12 тысяч жителей.

Глава городского округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, а также депутаты муниципалитета и представители Общественной палаты встретились с жителями микрорайона, чтобы обсудить концепцию благоустройства.



На аллее обустроят прогулочную зону, места для отдыха и общения, установят шахматные столы, детскую и спортивную площадки, досуг здесь станет удобным и доступным для жителей любого возраста. Тропиночную сеть обновят, выполнят озеленение, сохранность элементов благоустройства и общественный порядок будет обеспечивать система видеонаблюдения «Безопасный регион». По просьбе жителей на прилегающие дороги нанесут разметку и установят знаки для пешеходных переходов.



Начать работы планируют в июле, а завершить благоустройство и открыть общественное пространство для посещения — до конца 2024 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.