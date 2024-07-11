В акваторию Москвы-реки Одинцовского округа запущен первый «БУЯН»

В церемонии приняли участие руководитель Управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям Станислав Стефаненко, министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, заместитель директора ГПБУ «Мосэкомониторинг» по технической политике Евгений Никитич, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, а также генеральный директор фонда «Без рек как без рук» Олег Ломаков.

«Очень символично, что мы устанавливаем станцию в июле — месяце 5-летнего юбилея ГКУ «Мособлэкомониторинг», — отметил Тихон Фирсов. — За эти годы в Подмосковье была создана масштабная сеть станций контроля качества атмосферного воздуха, и теперь настала пора сосредоточиться на развитии системы экомониторинга водных объектов. Развитие системы мониторинга воздуха уже дало свои плоды в плане экологического благополучия региона: количество жалоб населения на выбросы сократилось в разы. Я уверен, что по мере развития контроля загрязнения водных объектов эффект будет таким же».

Станция «Буян» оборудована оптическими датчиками, солнечными батареями и контроллерами, заключенными в корпус из легкосплавного авиационного алюминия. Он позволяет измерительному оборудованию находиться в плавучем положении на водном объекте и является внешней защитой. «Буян» оборудована датчиками измерения органических соединений, нитратов, растворенного в воде кислорода, мутности и показателя кислотности. Передача данных осуществляется по шифрованному протоколу в облачное хранилище.

Осенью прошлого года прошли тестовые испытания «БУЯНА»: устройство было установлено в акватории реки Клязьма, исследования состояния воды проведены по 5 показателям: водородный показатель (рН), температура воды, растворенный кислород, азот нитратный и ХПК. Результаты тестирования станции признаны удачными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.