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В акции «Чистый лес» вблизи Луховиц приняли участие порядка 50 человек

На лесном участке, расположенном недалеко от г. Луховицы, состоялась акция «Чистый лес». В мероприятии приняли участие около 50 человек — сотрудники Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес», представители администрации г. о. Луховицы и работники МБУ «КББХ», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В квартале 43 выделе 37 Чернореченского участкового лесничества на площади 0,5 га убрано 9 кубометров сухостоя и валежника, а также 1 кубометр мелкого бытового мусора.

Акция проходит при поддержке Московской областной думы и комитета лесного хозяйства Московской области. Ее цель — привлечь внимание общественности к проблеме сохранения лесов и помочь поддерживать их в благоприятном состоянии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.