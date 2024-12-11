В академии спорта «Динамо» провели высокоскоростной мобильный интернет

В одном из самых крупных спорткомплексов Москвы — академии спорта «Динамо» — появились качественная связь и мобильный интернет. Зрители, тренеры и спортсмены теперь в любой точке комплекса могут на максимальной скорости до 150 Мбит/с без задержки сигнала общаться по видеосвязи, вести онлайн-трансляции и использовать приложения вне зависимости от числа подключенных устройств, сообщила пресс-служба компании «МегаФон».

Специалисты оператора разместили в спортакадемии специальную антенно-фидерную систему. Работа высокоскоростного интернета обеспечивается более 70 антеннами, соединенными радиочастотным кабелем длиной 9 км.

Кроме того, в спортивных залах и на тренировочных аренах установлены гарантирующие качественное покрытие панельные антенны, а в раздевалках, а также под потолком служебных помещений и коридоров размещены всенаправленные антенны. Благодаря этому из любой точки обеспечивается надежный сигнал, а также снижается количество «мертвых зон».

Новое телеком-оборудование с поддержкой технологии MIMO 2×2 обеспечивает одновременную двухканальную передачу, а также частотные диапазоны LTE-1800 (4G) и DCS-1800 (2G). Это позволяет ускорить мобильный интернет даже при большом числе одновременных пользователей и снизить нагрузку на сеть.

«По своим масштабам академия спорта „Динамо“ стоит в одном ряду с крупнейшими спортивными объектами в Москве, построенными в последние годы. Здесь молодые спортсмены делают первые шаги к великим победам, преодолевая трудности, и учатся верить в себя. Мы понимали, насколько важна надежная связь в таком значимом во многих сферах комплексе, и внедрили надежные и современные технологии, чтобы болельщики, в числе которых и родители, могли в прямом эфире делиться впечатлениями и победами своих юных героев», — пояснил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Академию спорта возвели в рамках реконструкции Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина в прошлом году. Здание выполнили в форме песочных часов с объединенными центральным атриумом секциями по индивидуальному проекту. В академии можно проводить комфортные занятия по различным дисциплинам — имеются ринг, зал единоборств, универсальный зал для гандбола, волейбола и баскетбола, гимнастический зал, ледовая арена для фигурного катания и хоккея, а также футбольное поле. Единовременно комплекс может принимать до 1,5 тыс. зрителей и 570 спортсменов.