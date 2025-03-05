В Африке археологи нашли древнейший из известных костяной инструмент

В Африке команда археологов из Испании раскопала коллекцию древних костяных инструментов возрастом 1,5 миллиона лет. Эта находка меняет представление современных людей о развитии человечества, сообщает газета «Известия» .

Особенно интересно то, как изменилось отношение Homo erectus к животным в тот период — они научились использовать их не только для пропитания или защиты от них, но и как материал для создания инструментов. Ученые считают, что этот факт говорит о значительном прогрессе в развитии интеллекта предков человечества.

Археологи нашли ряд артефактов, если которых около трех десятков ножей, некоторые из которых достигают длины в 40 сантиметров. Выбор животной кости в качестве материала для изготовления орудий труда указывает на мощный скачок в когнитивном развитии древних людей.

Испанские ученые из Высшего исследовательского совета утверждают, что найденные в Олдувайском ущелье Танзании артефакты произведут революцию в понимании истоков человеческой цивилизации.