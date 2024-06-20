В аэропорту Шереметьево прошла акция «Узнай о своих долгах»

В сезон отпусков судебные приставы ГУФССП России по Московской области совместно с сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево провели информационную акцию «Узнай о своих долгах» в международном аэропорту им. А. С. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе акции гражданам рассказали, как узнать о наличии либо отсутствии задолженностей по различным категориям исполнительных документов, а также о способах их погашения и процедуре снятия ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Судебные приставы Химкинского и Лобненского отделений ГУФССП России по Московской области в зоне прохождения регистрации на рейсы наглядно продемонстрировали возможности информационных ресурсов: «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России и сервиса «Ход снятия ограничения» на портале Госуслуг.

Применение принудительных мер в рамках исполнительных производств имущественного характера возможно избежать в случае полной и своевременной оплаты задолженности. Перед тем как запланировать заграничную поездку, рекомендуем жителям Подмосковья заранее уточнять информацию о наличии либо отсутствии возбужденных в отношении их исполнительных производств, в рамках которых могут быть наложены ограничения. Благодаря электронным сервисам ФССП России все это можно сделать, не выходя из дома. Взаимодействие между государственными структурами осуществляется посредством электронного документооборота. Обмен данными информационных баз обычно происходит в течении 1-3 суток. А это значит, что уплатить задолженность в аэропорту, и сразу вылететь запланированным рейсом не получится.

Для судебных приставов ограничение на выезд — одна из эффективных мер принудительного исполнения решения суда. При наличии неоплаченной задолженности в размере свыше 30 000 рублей, а по социально значимым категориям исполнительных производств (требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением) — свыше 10 000 рублей, граждане могут быть ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.